Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
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Об этом сообщает РИА Новости.
Роскомнадзор ранее составил протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России за неудаление недостоверной информации.
«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — заявил судья.
Ранее сообщалось, что компанию Apple оштрафовали на 400 тыс. рублей за неудаление запрещённого контента.