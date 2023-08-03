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Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО

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Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил штраф в размере 3 млн рублей фонду Wikimedia за неудаление недостоверной информации из «Википедии» о спецоперации.
Суд оштрафовал «Википедию» на 3 млн рублей за неудаление фейков об СВО
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Об этом сообщает РИА Новости.

Роскомнадзор ранее составил протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России за неудаление недостоверной информации.

«Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 3 млн рублей», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что компанию Apple оштрафовали на 400 тыс. рублей за неудаление запрещённого контента.

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