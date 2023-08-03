Apple в России впервые оштрафовали за неудаление запрещённого контента на 400 тысяч рублей
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Соответствующее решение принял мировой судья Таганского района столицы.
Отмечается, что Apple Distribution International признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.
Как уточняет РИА Новости, Роскомнадзор составил протокол за два подкаста в приложении Apple Podcasts, которые были направлены на дестабилизацию политической обстановки в России.
В июне сообщалось, что на компанию Apple был составлен протокол за неудаление запрещённой информации.