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Apple в России впервые оштрафовали за неудаление запрещённого контента на 400 тысяч рублей

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Компанию Apple в России впервые оштрафовали за неудаление запрещённого контента. Размер штрафа составил 400 тыс. рублей.
Apple в России впервые оштрафовали за неудаление запрещённого контента на 400 тысяч рублей
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images /

Соответствующее решение принял мировой судья Таганского района столицы.

Отмечается, что Apple Distribution International признана виновной по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России.

Как уточняет РИА Новости, Роскомнадзор составил протокол за два подкаста в приложении Apple Podcasts, которые были направлены на дестабилизацию политической обстановки в России.

В июне сообщалось, что на компанию Apple был составлен протокол за неудаление запрещённой информации.

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