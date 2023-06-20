В России за неудаление запрещённой информации составлен протокол на компанию Apple

В России впервые за неудаление запрещённой информации составлен протокол на американскую компанию Apple, ей грозит штраф до 4 млн рублей.

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Как сообщает РИА Новости, данный протокол рассмотрит мировой судья судебного участка Таганского района Москвы. «В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России в отношении компании Apple», — сказал собеседник. Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции на Украине.