В России за неудаление запрещённой информации составлен протокол на компанию Apple
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Как сообщает РИА Новости, данный протокол рассмотрит мировой судья судебного участка Таганского района Москвы.
«В адрес суда поступил протокол, составленный Роскомнадзором по ч. 2 ст. 13.41 КоАП России в отношении компании Apple», — сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции на Украине.