Суд в Москве оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков об СВО

Мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Признать Viber Media виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — цитирует заявление судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости.

Уточняется, что Роскомнадзор направил в течение года шесть уведомлений по поводу соответствующих нарушений, владелец не отреагировал на информацию.

Ранее стало известно, что Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с фейками об СВО.