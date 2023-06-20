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Суд в Москве оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков об СВО

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Мировой судья в Москве впервые оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков о специальной военной операции (СВО) на Украине.
Суд в Москве оштрафовал Viber на 1 млн рублей за неудаление фейков об СВО
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Признать Viber Media виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП России, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей», — цитирует заявление судьи Тимура Вахрамеева РИА Новости.

Уточняется, что Роскомнадзор направил в течение года шесть уведомлений по поводу соответствующих нарушений, владелец не отреагировал на информацию.

Ранее стало известно, что Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с фейками об СВО.

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