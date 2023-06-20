Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с фейками об СВО

Мессенджер Telegram оштрафован мировым судом в Москве на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о специальной военной операции.

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Об этом сообщило РИА Новости. Суд постановил признать Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП. Ранее мировой суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс» за непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги».