Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с фейками об СВО
Мессенджер Telegram оштрафован мировым судом в Москве на 4 млн рублей за неудаление 32 каналов с недостоверной информацией о специальной военной операции.
- Gettyimages.ru
- © NurPhoto
Об этом сообщило РИА Новости.
Суд постановил признать Telegram виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП.
Ранее мировой суд в Москве оштрафовал компанию «Яндекс» за непредоставление в ФСБ России информации о пользователях сервиса «Яндекс.Услуги».
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