Мэр столицы Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра.

По словам Собянина, реконструкция начнётся уже в этом году. Планируется сохранить строение как конно-спортивный центр.

При этом мэр отметил, что на время реконструкции конников «куда-то временно переселят».

Ранее Собянин сообщил, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения в рамках второго этапа модернизации экстренной медицинской помощи.