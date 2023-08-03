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Мэр столицы Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром

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Мэр столицы Сергей Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром.
Мэр столицы Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра.

По словам Собянина, реконструкция начнётся уже в этом году. Планируется сохранить строение как конно-спортивный центр.

При этом мэр отметил, что на время реконструкции конников «куда-то временно переселят».

Ранее Собянин сообщил, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения в рамках второго этапа модернизации экстренной медицинской помощи.

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