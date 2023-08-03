Мэр столицы Собянин рассказал о планах реконструировать Московский ипподром
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на портал мэра.
По словам Собянина, реконструкция начнётся уже в этом году. Планируется сохранить строение как конно-спортивный центр.
При этом мэр отметил, что на время реконструкции конников «куда-то временно переселят».
Ранее Собянин сообщил, что в 11 столичных больницах реконструируют приёмные отделения в рамках второго этапа модернизации экстренной медицинской помощи.