Путин: уровень занятости и зарплаты говорят о том, что промышленность «набирает ход»
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Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.
Он отметил, что сейчас занятость сохраняется на уровне 2021 года и составляет около 10 млн человек — это 14% всех занятых в экономике. Касаемо зарплаты — в мае она более чем на 20% превысила уровень прошлого года.
«Вот эти два фактора — сохранение занятости и рост заработных плат — указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления», — добавил Путин.
Ранее глава государства вручил госнаграды участникам спецоперации и другим выдающимся россиянам.