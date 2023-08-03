Путин: уровень занятости и зарплаты говорят о том, что промышленность «набирает ход»

Показатели занятости и рост зарплаты у россиян свидетельствуют о том, что промышленность «набирает ход».

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности.

Он отметил, что сейчас занятость сохраняется на уровне 2021 года и составляет около 10 млн человек — это 14% всех занятых в экономике. Касаемо зарплаты — в мае она более чем на 20% превысила уровень прошлого года.

«Вот эти два фактора — сохранение занятости и рост заработных плат — указывают на то, что российская промышленность набирает ход, обороты, получает заказы, осваивает новые направления», — добавил Путин.

Ранее глава государства вручил госнаграды участникам спецоперации и другим выдающимся россиянам.