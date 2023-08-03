Минфин России предложил снизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр
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Об этом информирует Министерство финансов России.
«Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что в настоящее время минимальная цена установлена на уровне 68 рублей за литр.
Решение уменьшить минимальную цену принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на российском рынке на фоне высокого урожая в 2022 году.
Приказ вступит в силу со дня опубликования.
Ранее пресс-служба Минфина России заявила, что Росалкогольрегулирование в рамках моратория на проверки будет контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода.