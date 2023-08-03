Минфин России предложил снизить минимальную цену на этиловый спирт до 55 рублей за литр

Министерство финансов России подготовило проект приказа, предусматривающий снижение минимальной цены на этиловый спирт из пищевого сырья до 55 рублей за литр.

Об этом информирует Министерство финансов России.

«Минфин России подготовил проект приказа, которым устанавливается минимальная цена на этиловый спирт, произведённый из пищевого сырья, в размере 55 рублей за 1 литр безводного спирта», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что в настоящее время минимальная цена установлена на уровне 68 рублей за литр.

Решение уменьшить минимальную цену принято в связи со снижением цен на зерновые культуры на российском рынке на фоне высокого урожая в 2022 году.

Приказ вступит в силу со дня опубликования.

Ранее пресс-служба Минфина России заявила, что Росалкогольрегулирование в рамках моратория на проверки будет контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода.