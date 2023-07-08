Минфин России: оборот алкоголя проконтролируют на основе риск-ориентированного подхода

Пресс-служба Минфина России заявила, что Росалкогольрегулирование в рамках моратория на проверки будет контролировать оборот алкоголя на основе риск-ориентированного подхода.

Ведомство отметило, что Минфин и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объёме обеспечивать исполнение поручений о введении моратория на внеплановые проверки.

«При этом государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений», — указывается в сообщении.

По данным министерства, это позволяет более оптимально оценивать риски нарушений участниками рынка с одновременным снижением административной нагрузки на них.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила ввести акциз на весь производящийся в России этиловый спирт для борьбы с производителями нелегальных алкогольных напитков.