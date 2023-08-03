В Свердловской области выделили один миллиард рублей на лекарства для онкобольных
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Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.
«Речь идёт о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований», — добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
По его словам, в 2023 году объём финансирования программы по оказанию медицинской помощи вырастет почти на 2 млрд рублей.
Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.