В Свердловской области выделили один миллиард рублей на лекарства для онкобольных

В Свердловской области из областного бюджета выделили 1 млрд рублей на приобретение лекарств для онкобольных пациентов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«Речь идёт о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований», — добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в 2023 году объём финансирования программы по оказанию медицинской помощи вырастет почти на 2 млрд рублей.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.