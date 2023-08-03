Узнать больше

В Свердловской области выделили один миллиард рублей на лекарства для онкобольных

Короткая ссылка
В Свердловской области из областного бюджета выделили 1 млрд рублей на приобретение лекарств для онкобольных пациентов.
В Свердловской области выделили один миллиард рублей на лекарства для онкобольных
  • Gettyimages.ru
  • © Marko Geber

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на региональный департамент информационной политики.

«Речь идёт о предоставлении пациентам бесплатных лекарств. В перечень льготных препаратов вошли более 30 наименований», — добавил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По его словам, в 2023 году объём финансирования программы по оказанию медицинской помощи вырастет почти на 2 млрд рублей.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить