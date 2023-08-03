Минцифры предлагает предоставлять отсрочку IT-специалистам без высшего образования
Об этом сообщает газета «Известия».
Как уточняет издание, в настоящий момент отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием.
Вместе с этим ведомство предложило увеличить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку.
Как отметили в Минцифры, данные предложения связаны с поступающими обращениями от «крупнейших отечественных IT-компаний» — они активно указывают на недостаток специалистов на рынке.
Ранее в Минцифры заявляли, что приём заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы стартовал 24 июля.