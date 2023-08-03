Минцифры предлагает предоставлять отсрочку IT-специалистам без высшего образования

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России направило в правительство письмо, в котором предложило предоставлять отсрочку от военной службы сотрудникам IT-компаний, у которых нет высшего образования, а только среднее профильное.

Об этом сообщает газета «Известия».

Как уточняет издание, в настоящий момент отсрочка действует только для сотрудников с высшим образованием.

Вместе с этим ведомство предложило увеличить список специальностей выпускников вузов, которые могут претендовать на отсрочку.

Как отметили в Минцифры, данные предложения связаны с поступающими обращениями от «крупнейших отечественных IT-компаний» — они активно указывают на недостаток специалистов на рынке.

Ранее в Минцифры заявляли, что приём заявок на отсрочку для IT-специалистов от срочной службы стартовал 24 июля.