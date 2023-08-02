СК возбудил дело в отношении 14 лиц, нелегально ставивших мигрантов на учёт в Москве

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении 14 человек, которые были причастны к организации преступной группировки, осуществлявшей незаконные постановки мигрантов на учёт в Москве .

Об этом сказано в заявлении ведомства в официальном Telegram-канале.

Следствие указывает, что обвиняемые с 2018-го по 2022 годы организовывали деятельность хостелов в Москве и Московской области. Они зарегистрировали отели на себя и доверенных лиц. В этих хостелах участники организации занимались оформлением временных регистраций для иностранцев.

Также следствие сообщило, что в отелях систематически превышали лимит койко-мест.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России заподозрил жителя Херсона с украинским гражданством в прохождении обучения для террористической деятельности.