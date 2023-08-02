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Нотариус Соколова разъяснила тонкости оформления наследственного договора

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Нотариус, член комиссии Московской городской нотариальной палаты по имиджу и взаимодействию со СМИ Марина Соколова рассказала о тонкостях оформления наследственного договора.
Нотариус Соколова разъяснила тонкости оформления наследственного договора
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«В наследственном договоре прописываются условия, на основании которых после смерти наследодателя то или иное имущество перейдёт в собственность другой стороны договора, то есть потенциального наследника. Естественно, содержание документа открыто для ребёнка или любого другого человека, который его подписывает», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, в наследственном договоре можно предусмотреть разные условия. К примеру, родитель может указать, что ребёнок, который в будущем станет наследником и получит квартиру, дачу или другую недвижимость, должен его содержать.

Также допустимо указывать конкретные суммы поддержки и другие условия.

Ранее доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования.

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