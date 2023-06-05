Юрист Соловьёв объяснил особенности вступления в наследование автомобиля

Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Евгения Фёдорова освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования.

По словам юриста, наследополучатель в случае сомнений может отказаться от наследства целиком.

«Кроме того, приобретение нового имущества в порядке наследования неизбежно и традиционно связано с определёнными расходами. Если наследополучателем является пенсионер, то в некоторых регионах он уже освобождён от уплаты транспортного налога, как и инвалиды и многодетные семьи», — рассказал Соловьёв.

По его мнению, инициатива депутата должна иметь чёткое и прозрачное экономическое обоснование.

«Инициатива не подкреплена статистическими данными: сколько человек, не имеющих водительских удостоверений, ежегодно вступают в наследование. К какой категории граждан они относятся с точки зрения социального статуса и обеспечения. Сколько таких граждан уже имеют льготу по транспортному налогу. К какому объёму выпадающих доходов региональных бюджетов это может привести», — считает он.

Ранее в Госдуме предложили освободить на год от транспортного налога унаследованные автомобили.