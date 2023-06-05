В Госдуме предложили освободить на год от транспортного налога унаследованные автомобили

Депутат Госдумы Евгений Фёдоров предложил освободить от транспортного налога за первый год владения граждан, ставших собственниками автомобилей в результате наследования. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что при наследовании транспортного средства далеко не все новые собственники имеют водительское удостоверение и планируют эксплуатировать автомобиль.

По его словам, одна часть граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих прав управления транспортным средством, как правило, реализуют автомобиль в первый год владения. Другая часть затратит значительное время на получение водительского удостоверения, в то время как автомобиль фактически не будет эксплуатироваться.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о целесообразности освобождения от уплаты транспортного налога в течение первого года владения граждан, ставших собственниками в результате наследования и не имеющих водительского удостоверения на момент принятия наследства», — говорится в тексте обращения.

Ранее Федеральная налоговая служба опубликовала перечень автомобилей, подпадающих под налог на роскошь.