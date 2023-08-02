Движение в Керченском проливе ограничили для надводных и подводных судов
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полёты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что плавание маломерных судов и плавательных средств в акватории Керченского залива ограничено.
Под ограничение подпадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, а также сап-доски.