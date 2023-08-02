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Движение в Керченском проливе ограничили для надводных и подводных судов

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Движение по Керченскому проливу ограничили для надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов. Исключение — суда, идущие в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты в Керченском проливе.
Движение в Керченском проливе ограничили для надводных и подводных судов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Плавание всех судов и плавсредств, средств передвижения под водой, постановка на якорь, приводнение и полёты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность запрещены в районе, ограниченном береговой чертой», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что плавание маломерных судов и плавательных средств в акватории Керченского залива ограничено.

Под ограничение подпадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, а также сап-доски.

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