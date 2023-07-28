Оперштаб Кубани сообщил об ограничении прохода маломерных судов в Керченском проливе

Плавание маломерных судов и плавательных средств в акватории Керченского залива ограничено.

Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

Сообщается, что под ограничение подпадают прогулочные, парусные суда, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, а также сап-доски.

«Решением командования Министерства обороны России запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон и севернее линии между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой», — сообщил оперштаб.

Однако запрет не распространяется на суда Росгвардии и пограничных органов.