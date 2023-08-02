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Роскомнадзор проведёт проверку сведений об утечке данных клиентов магазина «Подружка»

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Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина «Подружка».
Роскомнадзор проведёт проверку сведений об утечке данных клиентов магазина «Подружка»
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Закон о персональных данных гласит, что оператор обязан в течение суток с момента утечки информации уведомить сотрудников Роскомнадзора. Однако на текущий момент этого сделано не было.

«По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года, Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что количество утечек баз персональных данных в России увеличилось в четыре раза в I полугодии 2023 года.

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