Роскомнадзор проведёт проверку сведений об утечке данных клиентов магазина «Подружка»

Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных клиентов интернет-магазина «Подружка».

Об этом говорится в сообщении ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Закон о персональных данных гласит, что оператор обязан в течение суток с момента утечки информации уведомить сотрудников Роскомнадзора. Однако на текущий момент этого сделано не было.

«По состоянию на 16:00 2 августа 2023 года, Роскомнадзор не получил уведомления об инциденте от компании», — заявили в ведомстве.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что количество утечек баз персональных данных в России увеличилось в четыре раза в I полугодии 2023 года.