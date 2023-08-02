Терапевт Чернышова: на фоне недосыпа может повыситься артериальное давление

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала о возможных последствиях недостатка сна. Как отметила эксперт, организм в таких случаях ослабевает и плохо реагирует на изменения внешней среды.

«Если есть предрасположенность к сахарному диабету, то недосып может стать последней каплей», — заявила она в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметила эксперт, также может снизиться иммунитет, повыситься артериальное давление.

«И если есть предрасположенность к гипертонии, то при нехватке сна, когда организм хуже адаптируется к обстоятельствам, давление может повыситься», — пояснила Чернышова.

Ранее директор Центра проблем финансирования организаций здравоохранения финансового университета при правительстве России кандидат медицинских наук Андрей Рагозин в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о преимуществах телемедицины. По его словам, это очень важный вид помощи, особенно для жителей удалённых населённых пунктов.