Специалист Бедеров допустил запрет продаж продукции Apple в России после проверки техники

Руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров прокомментировал в беседе с RT информацию о проведении исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для обеспечения устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

«Мобильные устройства — это совокупность программной и аппаратной части. Соответственно, и то и другое может быть подвергнуто исследованию на предмет выявления всевозможных закладок, соблюдения различных протоколов, шифрования и контроля за передачей данных, которые происходят в подобных устройствах», — пояснил собеседник RT.

По его словам, такая проверка может длиться от месяца до полугода. Как добавил специалист, в рамках неё исследуется всё программное обеспечение, которое предустановлено на самих устройствах: операционная система, браузеры, мессенджеры, а также аппаратная часть.

«То есть все те микросхемы, которые на устройстве присутствуют и которые могут нести под собой как дополнительную функцию, скрытую от обычного пользования, так и недокументированные возможности, а также уязвимости нулевого дня... Другое дело, что компания вряд ли будет менять микросхемы и свои бизнес-процессы для того, чтобы что-то изменить в своём устройстве, это ключевая, наверное, будет головная боль. Это приведёт, возможно, к запрету продаж продукции Apple», — заключил Бедеров.

Ранее стало известно, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП), который находится под контролем Роскомнадзора, проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для обеспечения устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

31 июля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий с декабря регистрацию на российских сайтах с помощью иностранной электронной почты.

Новые требования вступают в силу 1 декабря 2023 года.