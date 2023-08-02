Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе, где педофил приставал к двум девочкам
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.
Отмечается, что надзорное ведомство подготовило исковое заявление и направило его в суд для рассмотрения по существу.
«В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устранения выявленных нарушений», — заявили в прокуратуре.
Ранее в Анапе задержали 49-летнего приезжего из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.
Как писали СМИ, инцидент произошёл в детском лагере «Счастливое детство».