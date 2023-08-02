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Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе, где педофил приставал к двум девочкам

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Прокуратура потребовала в связи с выявленным рядом нарушений закрыть лагерь «Счастливое детство» в Анапе, где две девочки подверглись домогательствам со стороны педофила.
Прокуратура потребовала закрыть лагерь в Анапе, где педофил приставал к двум девочкам
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство.

Отмечается, что надзорное ведомство подготовило исковое заявление и направило его в суд для рассмотрения по существу.

«В качестве обеспечительной меры прокуратурой заявлено о запрете деятельности лагеря до устранения выявленных нарушений», — заявили в прокуратуре.

Ранее в Анапе задержали 49-летнего приезжего из Воронежской области по подозрению в приставании к двум девочкам в детском лагере.

Как писали СМИ, инцидент произошёл в детском лагере «Счастливое детство».

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