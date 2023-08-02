Минздрав опроверг информацию ряда СМИ о том, что медпомощь в России будет платной
- РИА Новости
Его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что такие данные не соответствуют действительности и являются не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта.
По словам Кузнецова, все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную, плановую, оказываемую в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах останутся бесплатными в рамках программы госгарантий.
Ранее в Минздраве России предложили ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности.