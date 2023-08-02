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Минздрав опроверг информацию ряда СМИ о том, что медпомощь в России будет платной

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Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию ряда СМИ о том, что некоторые виды медицинской помощи в стране станут платными.
Минздрав опроверг информацию ряда СМИ о том, что медпомощь в России будет платной
  • РИА Новости

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такие данные не соответствуют действительности и являются не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта.

По словам Кузнецова, все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную, плановую, оказываемую в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах останутся бесплатными в рамках программы госгарантий. 

Ранее в Минздраве России предложили ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности.

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