Минздрав опроверг информацию ряда СМИ о том, что медпомощь в России будет платной

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов опроверг информацию ряда СМИ о том, что некоторые виды медицинской помощи в стране станут платными.

Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что такие данные не соответствуют действительности и являются не более чем неквалифицированной оценкой содержания нормативного акта.

По словам Кузнецова, все виды медпомощи, включая экстренную, неотложную, плановую, оказываемую в стационаре или амбулаторно, а также лекарственное обеспечение в стационарах останутся бесплатными в рамках программы госгарантий.

Ранее в Минздраве России предложили ужесточить оборот препаратов для прерывания беременности.