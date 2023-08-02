Узнать больше

В лесах Приамурья решили отменить режим ЧС в связи с нормализацией обстановки

Короткая ссылка
В лесах Приамурья решили отменить режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией обстановки.
В лесах Приамурья решили отменить режим ЧС в связи с нормализацией обстановки
  • РИА Новости

Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, поэтому с 3 августа отменяется режим ЧС в лесах регионального характера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор Амурской области Василий Орлов уже подписал необходимое распоряжение.

Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить