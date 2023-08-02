В лесах Приамурья решили отменить режим ЧС в связи с нормализацией обстановки

В лесах Приамурья решили отменить режим чрезвычайной ситуации в связи с нормализацией обстановки.

Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

«Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, поэтому с 3 августа отменяется режим ЧС в лесах регионального характера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что губернатор Амурской области Василий Орлов уже подписал необходимое распоряжение.

Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.