В лесах Приамурья решили отменить режим ЧС в связи с нормализацией обстановки
- РИА Новости
Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.
«Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, поэтому с 3 августа отменяется режим ЧС в лесах регионального характера», — говорится в сообщении.
Уточняется, что губернатор Амурской области Василий Орлов уже подписал необходимое распоряжение.
Ранее в Авиалесоохране прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в регионах.