Собянин рассказал подробности о программе Московского урбанистического форума
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.
«Поэтапно, вплоть до 10 сентября в столице будут работать сразу четыре большие площадки», — сказал мэр.
В частности, на территории «Лужников» представят достижения в сфере цифровых технологий, городского хозяйства, благоустройства, промышленности и других сфер. Всего будет открыто более 30 площадок.
В Гостином Дворе можно будет узнать о социальной сфере Москвы. Будут обсуждаться вопросы здравоохранения, социальной поддержки и образования.
Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума организуют концерты с джазовыми артистами и столичными диджеями, а также выступления цирковых артистов фестиваля «Улочки московские» с акробатами и воздушными гимнастами.