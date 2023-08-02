Собянин рассказал подробности о программе Московского урбанистического форума

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Московский урбанистический форум станет площадкой для обсуждения перспектив развития крупных городов России. Запланирована деловая программа, а также культурные и спортивные мероприятия.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал Собянина.

«Поэтапно, вплоть до 10 сентября в столице будут работать сразу четыре большие площадки», — сказал мэр.

В частности, на территории «Лужников» представят достижения в сфере цифровых технологий, городского хозяйства, благоустройства, промышленности и других сфер. Всего будет открыто более 30 площадок.

В Гостином Дворе можно будет узнать о социальной сфере Москвы. Будут обсуждаться вопросы здравоохранения, социальной поддержки и образования.

Ранее сообщалось, что в рамках Московского урбанистического форума организуют концерты с джазовыми артистами и столичными диджеями, а также выступления цирковых артистов фестиваля «Улочки московские» с акробатами и воздушными гимнастами.