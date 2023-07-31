Московский урбанистический форум откроется 1 августа в Лужниках
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
В рамках Московского урбанистического форума организуют концерты с джазовыми артистами и столичными диджеями, а также выступления цирковых артистов «Улочки московские» с акробатами и воздушными гимнастами.
Состоятся баскетбольные соревнования «Баскет XXL» и откроется скейт-парк «Московский спорт».
Кроме того, можно будет посмотреть на аудиовизуальный перфоманс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» покажут цифровую экосистему столицы.
Ранее сообщалось, что в рамках урбанфорума в Гостином Дворе «оживят» картины известных художников с помощью технологий дополненной реальности.