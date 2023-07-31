Московский урбанистический форум откроется 1 августа в Лужниках, запланировано более 100 мероприятий.

Об этом сообщают «Дни.ру».

В рамках Московского урбанистического форума организуют концерты с джазовыми артистами и столичными диджеями, а также выступления цирковых артистов «Улочки московские» с акробатами и воздушными гимнастами.

Состоятся баскетбольные соревнования «Баскет XXL» и откроется скейт-парк «Московский спорт».

Кроме того, можно будет посмотреть на аудиовизуальный перфоманс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» покажут цифровую экосистему столицы.

Ранее сообщалось, что в рамках урбанфорума в Гостином Дворе «оживят» картины известных художников с помощью технологий дополненной реальности.