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Московский урбанистический форум откроется 1 августа в Лужниках

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Московский урбанистический форум откроется 1 августа в Лужниках, запланировано более 100 мероприятий.
Московский урбанистический форум откроется 1 августа в Лужниках
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

В рамках Московского урбанистического форума организуют концерты с джазовыми артистами и столичными диджеями, а также выступления цирковых артистов «Улочки московские» с акробатами и воздушными гимнастами.

Состоятся баскетбольные соревнования «Баскет XXL» и откроется скейт-парк «Московский спорт».

Кроме того, можно будет посмотреть на аудиовизуальный перфоманс «Город для каждого», созданный с помощью нейросетей. В павильоне «Цифровые технологии Москвы» покажут цифровую экосистему столицы.

Ранее сообщалось, что в рамках урбанфорума в Гостином Дворе «оживят» картины известных художников с помощью технологий дополненной реальности.

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