Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» проходит в Балтийском море

Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» проходит в акватории Балтийского моря, сообщает Минобороны России.

Отмечается, что руководит учениями главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

«К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тыс. военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.