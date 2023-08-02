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Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» проходит в Балтийском море

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Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» проходит в акватории Балтийского моря, сообщает Минобороны России.
Военно-морское учение «Океанский щит — 2023» проходит в Балтийском море
  • РИА Новости

Отмечается, что руководит учениями главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Всего планируется выполнить более 200 боевых упражнений, в том числе с практическим применением оружия.

«К учению привлекается свыше 30 боевых кораблей и катеров, 20 судов обеспечения, 30 летательных аппаратов морской авиации и Воздушно-космических сил России, порядка 6 тыс. военнослужащих», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские и китайские боевые корабли приступили к третьему совместному патрулированию в акватории Тихого океана.

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