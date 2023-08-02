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Песков сообщил о переговорах Путина и Эрдогана

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проведении первого более чем за месяц телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Песков сообщил о переговорах Путина и Эрдогана
  • РИА Новости

«Разговор идёт сейчас», — сказал он.

Ранее Путин заявил, что они с турецким лидером запланировали телефонный разговор на среду.

Президент России также допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению Эрдогана.

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