Песков сообщил о переговорах Путина и Эрдогана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о проведении первого более чем за месяц телефонного разговора главы государства Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

РИА Новости