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Путин не исключил, что совершит визит в Турцию

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Президент России Владимир Путин допустил, что совершит визит в Турцию по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим», — сказал он в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.

По словам Путина, Эрдоган приглашал его приехать ещё до президентских и парламентских выборов в Турции, но стороны решили отказаться от этой идеи, чтобы не создавать спекуляций.

Также Путин заявил, что они с турецким лидером запланировали телефонный разговор на среду, 2 августа.

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