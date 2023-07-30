Путин не исключил, что совершит визит в Турцию
«Мы договорились о том, что мы увидимся, да, или он к нам приедет, или я к нему съезжу, посмотрим», — сказал он в ходе общения с представителями СМИ в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге.
По словам Путина, Эрдоган приглашал его приехать ещё до президентских и парламентских выборов в Турции, но стороны решили отказаться от этой идеи, чтобы не создавать спекуляций.
Также Путин заявил, что они с турецким лидером запланировали телефонный разговор на среду, 2 августа.