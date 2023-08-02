Военный лётчик Попов назвал попадание птицы в двигатель самолёта предаварийной ситуацией

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов рассказал RT о ситуациях, когда в двигатель самолёта попадают птицы, и о том, чем это может грозить воздушному судну.

«Орнитологическая обстановка сильно меняется и влияет на полёты в весенне-летний период и в осенне-зимний. Пока перелётные птицы не летят потоками, поэтому сегодня речь идёт о ЧП с врановыми или голубями на территории аэропортов... Безопасность в этом отношении зависит от руководства аэропорта. Так, в авиационных документах прописано: безопасная орнитологическая обстановка должна быть обеспечена силами и средствами аэродрома или аэропортовой службы», — уточнил Попов.

По словам собеседника RT, для этого специалисты постоянно должны вести соответствующую работу, например, размещать на территории аэропорта чучела, использовать звуковые барьеры, световые отражатели, которые бликуют и отпугивают птиц.

«Когда птица попадает в турбину, пилот это видит. Часто даже видно, как птица пролетает мимо. Если птица попадает в двигатель, он может выйти из строя, встать. Такие инциденты могут закончиться помпажем или даже пожаром... В подобных ситуациях ощущается серьёзная вибрация, проходит сигнал и пилот видит, что турбина по вибрации превышает нормативы, температура меняется, меняется звук. Кстати, птица может попасть не только в двигатель, но и в крыло — и даже пробить его», — поделился Попов.

Попадание птицы в двигатель — это предаварийная ситуация. Дальше продолжать полёт можно только в том случае, если самолёт находится на большой высоте и ЧП произошло далеко от аэродрома.

«Как правило, в таких случаях пилотам рекомендуется выполнить заход на посадку и, собственно, посадку на том аэродроме, с которого они взлетели. Это опасное явление», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что пассажирский самолёт авиакомпании S7 столкнулся со стаей птиц в аэропорту Иркутска. Вследствие инцидента экипаж принял решение прервать взлёт и вернуться на стоянку.