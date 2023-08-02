В Союзе отцов предложили дать дополнительные выходные работающим родителям

Председатель Всероссийской общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов в беседе с RT прокомментировал предложение предоставлять ещё два выходных работающим родителям детей до 1 года без сохранения заработной платы.

Специалист отметил, что идея предоставления дополнительных выходных за свой счёт «не нова».

«А вот (предоставление выходных. — RT) с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней и качественнее в вопросах организации досуга, совместного времяпрепровождения и организации культуры общения и ухода за ребёнком», — выразил уверенность Солёнов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять ежемесячно два дополнительных выходных родителям, воспитывающим ребёнка в возрасте до одного года.

Подробнее в — материале RT.