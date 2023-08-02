В Союзе отцов предложили дать дополнительные выходные работающим родителям
- РИА Новости
Специалист отметил, что идея предоставления дополнительных выходных за свой счёт «не нова».
«А вот (предоставление выходных. — RT) с сохранением зарплаты будет гораздо эффективней и качественнее в вопросах организации досуга, совместного времяпрепровождения и организации культуры общения и ухода за ребёнком», — выразил уверенность Солёнов.
Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять ежемесячно два дополнительных выходных родителям, воспитывающим ребёнка в возрасте до одного года.
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