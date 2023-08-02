Депутат Власов предложил дать ещё два выходных работающим родителям детей до 1 года

Депутат Госдумы Василий Власов предложил предоставлять ежемесячно два дополнительных выходных родителям, воспитывающим ребёнка в возрасте до одного года. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что, в соответствии с трудовым законодательством, работник имеет право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до пяти календарных дней в случае рождения ребёнка.

Иных льготных трудовых условий, которыми могут воспользоваться молодые работающие отцы, законодательство не предусматривает, уточнил Власов.

В то же время, по его словам, на них ложится значительная дополнительная бытовая нагрузка, связанная с воспитанием младенца и уходом за ним.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о наделении работающих родителей (опекунов) правом на дополнительные два выходных дня ежемесячно без сохранения заработной платы до достижения ребёнком возраста одного года, в том числе усыновлённого либо находящегося под опекой», — говорится в тексте обращения.

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