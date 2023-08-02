Большинство россиян назвали самыми важными бытовыми приборами стиральную машину и холодильник

В «АльфаСтраховании» провели исследование и выяснили, что большинство россиян считают самыми важными бытовыми приборами стиральную машину (58%) и холодильник (53%).

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Также важными приборами считаются посудомойка (33%) и кондиционер (19%).

Каждый третий опрошенный признался, что использует технику, не боясь последствий её чрезмерной эксплуатации. При этом 28% отметили, что бережно относятся к бытовым приборам.

Такое же количество опрошенных меняет технику раз в два года — пять лет.

53% респондентов признались, что приобретут технику в офлайн-магазинах. При этом 25% из них боятся повреждений при доставке, 16,6% — доставки неверной модели, 15,8% — потери заказа.

Ранее сообщалось, что, согласно исследованию интернет-магазина бытовой химии Synergetic, треть россиян проводят домашнюю уборку каждый день.