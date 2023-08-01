Треть россиян каждый день проводят домашнюю уборку

Интернет-магазин бытовой химии Synergetic провёл исследование, чтобы выяснить, как часто россияне готовы делать уборку у себя дома.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, более половины россиян стирают несколько раз в неделю, каждый пятый делает это каждый день.

Треть респондентов (34%) убираются дома каждый день, ещё столько же — раз в неделю.

Участники опроса используют при уборке бытовую химию: для сантехники — 72%, для мытья пола — 68%, для плит от жира и нагара — 68%, для мытья стёкол и зеркал — 64%.

При этом 34% готовы тратить не более 1000 рублей в месяц на средства для стирки и уборки, 17% — не более 500 рублей.

Ранее сообщалось о результатах исследования, проведённого мебельной компанией Mr.Doors, которое показало, что более половины россиян (59%) предпочитают делать ремонт самостоятельно, а 41% доверяют это профессионалам.