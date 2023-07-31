Больше половины россиян делают ремонт своими силами

Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, которое показало, что более половины россиян (59%) предпочитают делать ремонт самостоятельно, а 41% доверяют это только профессионалам.

Об этом пишет Life.ru.

В России цифра самостоятельных ремонтов сохраняется на довольно высоком уровне, прокомментировал результаты исследования интерьерный дизайнер Павел Осипов.

По его словам, чаще всего это связано с желанием россиян сэкономить.

«По моему опыту работы с заказчиками, клиенты прибегают к услугам профессионалов, если речь заходит о каких-то технически сложных решениях в ремонте, типа разводки электричества, сантехники и другого. То же самое касается и услуг интерьерных дизайнеров», — отметил эксперт.

Ранее компании «ЮMoney» и «Ремонт со СберУслугами» провели опрос на ту же тему. Согласно полученным результатам, 52% россиян делают или намерены сделать ремонт своими силами.