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Больше половины россиян делают ремонт своими силами

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Мебельная компания Mr.Doors провела исследование, которое показало, что более половины россиян (59%) предпочитают делать ремонт самостоятельно, а 41% доверяют это только профессионалам.
Больше половины россиян делают ремонт своими силами
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет Life.ru.

В России цифра самостоятельных ремонтов сохраняется на довольно высоком уровне, прокомментировал результаты исследования интерьерный дизайнер Павел Осипов.

По его словам, чаще всего это связано с желанием россиян сэкономить.

«По моему опыту работы с заказчиками, клиенты прибегают к услугам профессионалов, если речь заходит о каких-то технически сложных решениях в ремонте, типа разводки электричества, сантехники и другого. То же самое касается и услуг интерьерных дизайнеров», — отметил эксперт.

Ранее компании «ЮMoney» и «Ремонт со СберУслугами» провели опрос на ту же тему. Согласно полученным результатам, 52% россиян делают или намерены сделать ремонт своими силами.

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