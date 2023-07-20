Больше половины россиян делают ремонт самостоятельно

Опрос компаний «ЮMoney» и «Ремонт со СберУслугами» показал, что более половины (52%) россиян делают или намерены сделать ремонт самостоятельно.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования.

Кроме того, 35% жителей России уверены, что лето — самое подходящее время для ремонта.

Около трети опрошенных планируют приступить к ремонту своих квартир в ближайшее время. Однако респонденты отмечают, что повышенный спрос на ремонтные работы летом негативно сказывается на их стоимости. Именно поэтому 40% опрошенных решили отложить ремонт на более поздний срок в этом году.

Наибольшее количество людей (50%) планируют приступить к поклейке обоев и покраске стен. Чуть меньше опрошенных — 40% — собираются отремонтировать пол в своей квартире, а 35% — установить или отремонтировать окна и двери.

Ранее стало известно, что большинство (60%) россиян особенно верят в приметы, связанные с домом.