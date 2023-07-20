Больше половины россиян делают ремонт самостоятельно
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Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные исследования.
Кроме того, 35% жителей России уверены, что лето — самое подходящее время для ремонта.
Около трети опрошенных планируют приступить к ремонту своих квартир в ближайшее время. Однако респонденты отмечают, что повышенный спрос на ремонтные работы летом негативно сказывается на их стоимости. Именно поэтому 40% опрошенных решили отложить ремонт на более поздний срок в этом году.
Наибольшее количество людей (50%) планируют приступить к поклейке обоев и покраске стен. Чуть меньше опрошенных — 40% — собираются отремонтировать пол в своей квартире, а 35% — установить или отремонтировать окна и двери.
Ранее стало известно, что большинство (60%) россиян особенно верят в приметы, связанные с домом.