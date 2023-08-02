Кабмин России утвердил повышение норматива продаж бензина и дизеля на бирже
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте правительства.
«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля», — отмечается в сообщении.
Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13% от общего объёма производства, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%.
24 июля сообщалось, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.