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Кабмин России утвердил повышение норматива продаж бензина и дизеля на бирже

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Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже на 1 п. п.
Кабмин России утвердил повышение норматива продаж бензина и дизеля на бирже
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте правительства.

«Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля», — отмечается в сообщении.

Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с 12% до 13% от общего объёма производства, дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%.

24 июля сообщалось, что Министерство энергетики России планирует составить список экспортёров бензина в качестве меры для борьбы с серым вывозом топлива.

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