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Гладков пообщался с бойцами батальона «Ахмат» в Белгородской области

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков посетил позиции бойцов батальона «Ахмат», которые расквартированы на территории региона.

«Стоят на границе вместе с другими подразделениями вооружённых сил и пограничниками. Защищают наши рубежи. Сражаются с врагом! Поговорил с командирами и личным составом. Поблагодарил парней за службу!» — написал он в Telegram.

Ранее чеченские военные применили тактику украинских диверсантов и нанесли упреждающий удар по ВСУ на их же территории для обеспечения безопасности приграничных районов Белгородской области.

Удар был нанесён в районе населённого пункта Сотницкий Казачок Харьковской области.

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