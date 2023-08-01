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Развожаев: упавший в Крыму беспилотник был заглушён РЭБ и сдетонировал на земле

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место падения дрона в Крыму. Он сообщил, что упавший беспилотник был заглушён РЭБ и упал, после чего сдетонировал на земле.
Развожаев: упавший в Крыму беспилотник был заглушён РЭБ и сдетонировал на земле
  • РИА Новости

«Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушён РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле», — сообщил Развожаев.

1 августа в районе Кара-Кобы упал беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв.

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