Развожаев: упавший в Крыму беспилотник был заглушён РЭБ и сдетонировал на земле
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев прибыл на место падения дрона в Крыму. Он сообщил, что упавший беспилотник был заглушён РЭБ и упал, после чего сдетонировал на земле.
- РИА Новости
«Выехал на место падения беспилотника. Он был заглушён РЭБ, упал в районе Кара-Кобы и сдетонировал на земле», — сообщил Развожаев.
1 августа в районе Кара-Кобы упал беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв.
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