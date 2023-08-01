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Губернатор Севастополя: в районе Кара-Кобы сбит БПЛА, на земле произошёл подрыв

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв.
Губернатор Севастополя: в районе Кара-Кобы сбит БПЛА, на земле произошёл подрыв
  • AFP

Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.

Он рассказал, что загорелись трава и кустарники.

На месте работают пожарные расчёты.

Ранее местный житель рассказал RT о взрыве в Крыму со стороны Балаклавы.

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