Губернатор Севастополя: в районе Кара-Кобы сбит БПЛА, на земле произошёл подрыв

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв.

AFP

Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале. Он рассказал, что загорелись трава и кустарники. На месте работают пожарные расчёты. Ранее местный житель рассказал RT о взрыве в Крыму со стороны Балаклавы.