Губернатор Севастополя: в районе Кара-Кобы сбит БПЛА, на земле произошёл подрыв
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе Кара-Кобы, по предварительным данным, сбит беспилотник, в результате падения дрона на земле произошёл подрыв.
- AFP
Об этом Развожаев написал в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что загорелись трава и кустарники.
На месте работают пожарные расчёты.
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