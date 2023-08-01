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Водоканал Петербурга: фонтаны в День ВДВ могут отключить в случае купания в них граждан

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В Санкт-Петербурге водоканал в преддверии Дня ВДВ предупредил граждан, что будет отключать городские фонтаны, в которых начнут купаться люди.
Водоканал Петербурга: фонтаны в День ВДВ могут отключить в случае купания в них граждан
  • Gettyimages.ru

Сообщение предприятие опубликовало на своей странице в VK.

«На День ВДВ городские фонтаны будут работать в обычном режиме с 09:00 до 22:00. Если специалисты водоканала заметят желающих освежиться в фонтане — подача воды будет прекращена», — сказано в объявлении.

Водоканал отметил, что бережное отношение к фонтанам сохранит их работоспособность и здоровье граждан.

Ранее сообщалось, что в День ВДВ в Оренбурге возложат цветы к Вечному огню и почтут память погибших воинов минутой молчания.

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