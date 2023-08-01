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Главком ВМФ России: более 20 судов обеспечения пополнят состав флота в 2023 году

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Свыше 20 судов обеспечения войдут в состав военно-морского флота в текущем году.
Главком ВМФ России: более 20 судов обеспечения пополнят состав флота в 2023 году
  • РИА Новости

Такое заявление сделал главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

В ходе совещания он отметил, что за последнее десятилетие в состав вооружения службы  вспомогательного флота приняли более 100 новых судов обеспечения: буксиров, танкеров, морских мишеней, плавкранов, многофункциональных транспортов, ледоколов и так далее.

«Только в текущем году спланировано к приёму в состав флота более 20 судов обеспечения», — цитирует РИА Новости Евменова.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил о вхождении трёх кораблей «Каракут» в состав военно-морского флота в 2023 году.

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