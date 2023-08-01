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Заммэра Москвы: госинспекция по недвижимости провела более 18,7 тысячи консультаций в этом году

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Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что Госинспекция по недвижимости провела более 18,7 тыс. консультаций в этом году.
Заммэра Москвы: госинспекция по недвижимости провела более 18,7 тысячи консультаций в этом году
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает НСН.

По словам Ефимова, показатели начала 2023 года превышают показатели аналогичного периода прошлого года в два раза.

Консультации проводятся для бизнесменов и предпринимателей по использованию земельных участков и строительства на них.

Ранее сообщалось, что «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.

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