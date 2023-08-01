Заммэра Москвы: госинспекция по недвижимости провела более 18,7 тысячи консультаций в этом году
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
По словам Ефимова, показатели начала 2023 года превышают показатели аналогичного периода прошлого года в два раза.
Консультации проводятся для бизнесменов и предпринимателей по использованию земельных участков и строительства на них.
Ранее сообщалось, что «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.