Специалисты центра «Моспром» организовали бизнес-миссию в Белоруссию

Центр «Моспром» организовал бизнес-миссию в Белоруссию для восьми экспортно ориентированных промышленных компаний Москвы.

Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами, предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Как сообщило ранее агентство НСН, Овчинский заявил, что экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире.