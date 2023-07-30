Специалисты центра «Моспром» организовали бизнес-миссию в Белоруссию
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Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
«В рамках программы состоялось 116 целевых встреч с 52 профильными ведомствами, бизнес-структурами, предприятиями промышленного сектора Республики Беларусь», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
Как сообщило ранее агентство НСН, Овчинский заявил, что экспортёры из Москвы провели 67 переговоров с зарубежными дистрибьюторами в ходе бизнес-миссии в Алжире.