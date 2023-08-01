МВД и ФСБ задержали в Ростове-на-Дону восьмерых нелегальных банкиров, получивших незаконный доход в размере 1,3 млрд рублей.

Как пишет «МВД МЕДИА», об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального управления ФСБ России задержали восьмерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей», — сказала она.

Она отметила, что с 2007-го по 2022 год злоумышленники оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денег и уклонению от уплаты налогов.

Уточняется, что для осуществления своей незаконной деятельности они оформили на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги, связанные со строительством, грузоперевозками и т.п. Через данные компании проводились фиктивные транзакции.

Подпольные банкиры за время своей деятельности смогли заработать свыше 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года МВД сообщило о задержании в Москве семерых подпольных банкиров.