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Сосед смолинского маньяка заявил о возможном наличии «маленького кладбища» около его дома

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Сосед Владимира Ческидова рассказал RT, что, возможно, около дома смолинского маньяка есть целое «маленькое кладбище».
Сосед смолинского маньяка заявил о возможном наличии «маленького кладбища» около его дома
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Надо проверять не только весь участок на территории, но и перед самим домом этой семьи. Я ещё лет пять назад работал в такси и часто наблюдал, как в три-четыре ночи мать перед воротами парковку щебнем присыпала. Может, и там маленькое кладбище», — рассказал он.

Ческидов также добавил, что раньше не замечал странности в поведении матери мужчины.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. Суд его уже арестовал.

Обвинение было предъявлено и его матери, которая также была задержана.

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