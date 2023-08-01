Сосед смолинского маньяка заявил о возможном наличии «маленького кладбища» около его дома

Сосед Владимира Ческидова рассказал RT, что, возможно, около дома смолинского маньяка есть целое «маленькое кладбище».

«Надо проверять не только весь участок на территории, но и перед самим домом этой семьи. Я ещё лет пять назад работал в такси и часто наблюдал, как в три-четыре ночи мать перед воротами парковку щебнем присыпала. Может, и там маленькое кладбище», — рассказал он.

Ческидов также добавил, что раньше не замечал странности в поведении матери мужчины.

Ранее Следственный комитет России опубликовал видео из дома в посёлке Смолино Челябинской области, где маньяк 14 лет удерживал похищенную им девушку. Суд его уже арестовал.

Обвинение было предъявлено и его матери, которая также была задержана.