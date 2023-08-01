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Собянин рассказал об обновлении приложения «Электронный дом Москвы»

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что приложение «Электронный дом Москвы» получило новые удобные функции.
Собянин рассказал об обновлении приложения «Электронный дом Москвы»
  • Gettyimages.ru
  • © GCShutter

Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.

По его словам, при обновлении учли большинство пожеланий пользователей.

Все самые важные опции теперь находятся на главном экране приложения. Также появились разделы «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории».

Кроме того, на главном экране отображается количество баллов за активность, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».

Ранее Собянин рассказал, что в Москве при строительстве домов по программе реновации применяют технологию информационного моделирования (ТИМ).

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