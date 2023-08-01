Собянин рассказал об обновлении приложения «Электронный дом Москвы»
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Об этом сообщает НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра Москвы.
По его словам, при обновлении учли большинство пожеланий пользователей.
Все самые важные опции теперь находятся на главном экране приложения. Также появились разделы «Новости», «Популярное», «Важное» и «Истории».
Кроме того, на главном экране отображается количество баллов за активность, которые можно обменять на поощрения на сайте «Миллион призов».
Ранее Собянин рассказал, что в Москве при строительстве домов по программе реновации применяют технологию информационного моделирования (ТИМ).