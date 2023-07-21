Собянин рассказал о применении передовой технологии при строительстве жилья по реновации

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице при строительстве домов по программе реновации применяют технологию информационного моделирования (ТИМ).

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Технология позволяет создать цифровую модель объекта со всей необходимой информацией, что ускоряет процесс, отметил Собянин.

По его словам, в настоящее время семь новостроек по реновации возводят с применением этой передовой технологии.

При этом мэр отметил, что объёмы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены, пиковыми станут 2025—2027 годы — в этот период планируется строить в десять раз больше объектов.

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