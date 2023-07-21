Собянин рассказал о применении передовой технологии при строительстве жилья по реновации
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Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.
Технология позволяет создать цифровую модель объекта со всей необходимой информацией, что ускоряет процесс, отметил Собянин.
По его словам, в настоящее время семь новостроек по реновации возводят с применением этой передовой технологии.
При этом мэр отметил, что объёмы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены, пиковыми станут 2025—2027 годы — в этот период планируется строить в десять раз больше объектов.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с начала 2023 года почти 1,5 тыс. семей воспользовались правом распоряжения средствами маткапитала на покупку или строительство жилья. Это практически 60% от общего количества обращений.