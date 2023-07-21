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Собянин рассказал о применении передовой технологии при строительстве жилья по реновации

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице при строительстве домов по программе реновации применяют технологию информационного моделирования (ТИМ).
Собянин рассказал о применении передовой технологии при строительстве жилья по реновации
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом информирует НСН со ссылкой на Telegram-канал мэра.

Технология позволяет создать цифровую модель объекта со всей необходимой информацией, что ускоряет процесс, отметил Собянин.

По его словам, в настоящее время семь новостроек по реновации возводят с применением этой передовой технологии.  

При этом мэр отметил, что объёмы строительства жилья по программе реновации в столице будут увеличены, пиковыми станут 2025—2027 годы — в этот период планируется строить в десять раз больше объектов.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области с начала 2023 года почти 1,5 тыс. семей воспользовались правом распоряжения средствами маткапитала на покупку или строительство жилья. Это практически 60% от общего количества обращений.

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