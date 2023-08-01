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Автоэксперт Моржаретто объяснил рост цен на автомобиль «Москвич»

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Полина Полетаева
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT рассказал, чем вызван рост цены на автомобили «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е».
Автоэксперт Моржаретто объяснил рост цен на автомобиль «Москвич»
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

По словам специалиста, на цены повлиял курс рубля к доллару и вступление в силу закона об утилизационном сборе.

«Рубль по отношению к доллару скакнул вниз. А у нас, как вы понимаете, тот же «Москвич» производится полностью из импортных деталей... А во-вторых, с сегодняшнего дня введён утилизационный сбор, который добавил к стоимости довольно серьёзную сумму», — объяснил Моржаретто.

Он добавил, что «будут дорожать все машины, это однозначно», и ждать понижения цен в ближайшем будущем не стоит.

«Может быть, только если локализация будет на таком серьёзном уровне и тогда начнут возвращать утилизационный сбор. Потому что утилизационный сбор возвращается для отечественных производителей, но не вся сумма, а только часть, которая зависит от уровня локализации. Для каждого завода свой расчёт идёт», — заключил собеседник RT. 

Ранее стало известно, что цена на автомобиль «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» выросла на 11%.

Бензиновая версия стоит от 2,2 млн рублей. Ещё почти 4 млн рублей — электрическая.

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