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Стоимость «Москвича» выросла на 11%, до 2,2 млн рублей

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Цена на автомобиль «Москвич 3» и электромобиль «Москвич 3е» выросла на 11%, следует из данных на сайте компании.
Стоимость «Москвича» выросла на 11%, до 2,2 млн рублей
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Так, бензиновая версия стоит от 2,2 млн рублей. Ещё почти 4 млн рублей — электрическая.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев ранее в интервью российским СМИ заявил, что цена нового «Москвича» высоковата.

23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.

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