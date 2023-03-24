Медведев назвал высоковатой цену нового «Москвича»
- РИА Новости
«Насчёт «Москвича». Не знаю, что получится, цена действительно выглядит высоковатой... Поживём — увидим, если что-то хорошее создадут, ну и отлично», — цитирует его ТАСС.
Так Медведев ответил на вопрос о том, приобрёл ли бы он себе «Москвич» в формате электрокара.
23 ноября на автомобильном заводе «Москвич» рассказали о планах произвести 120 тыс. автомобилей в 2025 году, 25 тыс. из которых будут электромобили.
Глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил об утверждении долгосрочной стратегии развития отечественного автопрома до 2035 года.